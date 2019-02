Liverpool-Bayern Monaco oggi, Champions League: orario d’inizio, tv e streaming

Si gioca questa sera Liverpool-Bayern Monaco, ottavo di finale di andata della Champions League 2018-2019: riparte da Anfield la corsa alla finale delle due blasonate formazioni.

La celebre “You’ll never walk alone” è pronta ad accogliere di nuovo la massima competizione europea per club. Il Liverpool si è qualificato per gli ottavi arrivando secondo nel girone B, con gli stessi nove punti del Napoli, ma realizzando complessivamente due gol in più. Il Bayern ha invece colto la prima posizione nel girone E con 14 punti frutto di quattro successi e due pareggi. Questa sfida, la più nobile tra quelle di questa fase della competizione, si è giocata almeno una volta in tutte le Coppe europee ufficiali, e in particolare nell’allora Coppa dei Campioni 1980-81: allora fu semifinale, finì 0-0 in Inghilterra e 1-1 in Germania, passò il Liverpool che andl in finale e superò il Real Madrid. Il primo doppio confronto è però del 1970-71, in quella che all’epoca si chiamava Coppa UEFA: vinse ancora il Liverpool nei quarti, così come accadde trent’anni dopo in Supercoppa Europea (3-2). In Coppa delle Coppe, invece, fu il Bayern a vincere nel secondo turno dell’annata 1971-72.

Liverpool-Bayern Monaco, ottavo di finale di andata della Champions League 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 21 ad Anfield, Liverpool. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale 252 di Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO

Ore 21:00 Liverpool-Bayern Monaco

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Review News / Shutterstock