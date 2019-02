Sci alpino, Mondiali Juniores 2019: Meta Hrovat oro nello slalom con Della Mea 5a, Lars Roesti vince la discesa

Intensa giornata di gare ai Mondiali juniores 2019 di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa, ma nessuna gioia per i colori italiani, con Lara Della Mea che sfiora il podio nello slalom femminile, mentre nella discesa maschile gli uomini non hanno disputato una prova scintillante. Giornata eccezionale per la Svizzera, che centra un oro e un argento, mentre l’Austria risponde con un argento e un bronzo.

La slovena Meta Hrovat ha dominato la scena nello slalom, chiudendo con il tempo complessivo di 1:47.70 (51.33 nella prima manche e 56.37 nella seconda) rifilando ben 89 centesimi alla svizzera Aline Danioth e 1.28 alla medaglia di bronzo, la svedese Elsa Haakansson Fermbaeck. Quarta posizione (con sei gradini scalati nella seconda manche) per un’altra slovena, Neja Dvornik a cinque centesimi dal podio, mentre è quinta la nostra Lara Della Mea a 1.85. Sesta posizione per la svizzera Camille Rast a 1.98, settima per la canadese Amelia Smart a 2.01, ottava per la svedese Sara Rask a 2.08, mentre è nona la nostra Marta Rossetti a 2.11. Decima la statunitense Katie Hensien a 2.31.

La discesa libera maschile è andata allo svizzero Lars Roesti con il tempo di 1:20.21 su un tracciato non impossibile che, nelle numerose curve, non ammetteva errori. L’elvetico ha preceduto di 12 centesimi l’austriaco Julian Schuetter, mentre di 45 il suo connazionale Manuel Traninger. Quarta posizione per il norvegese Atle Lie McGrath ad un solo centesimo dalla medaglia di bronzo, quinto lo svizzero Josua Mettler a 63, sesto lo statunitense Kyle Negomir a 70, settimo lo svizzero Cedric Ochsner a 74, ottavo lo statunitense River Radamus a 77, nono il francese Florian Loriot a 83, mentre è decimo il primo degli italiani, Nicolò Molteni, a 84. Per gli altri azzurri risultati interlocutori: 23° Hugo Mittermair a 1.97, 31° Pietro Canzio 2.42, mentre non ha preso il via Matteo Franzoso.

