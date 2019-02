Sci alpino, Mondiali 2019: tre azzurre per la combinata, assente Goggia. L’Italia si affida a Brignone

Venerdì 8 febbraio si disputerà la combinata femminile ai Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna il terzo titolo di questa rassegna iridata dopo quelli del superG, le donne tornano sulla neve e si preannuncia una gara particolarmente incerta con tante pretendenti al trono. Non ci sarà Mikaela Shiffrin ma non vedremo al via nemmeno Sofia Goggia che, dopo l’argento di due giorni fa, ha preferito giustamente saltare l’evento per concentrarsi sulla discesa di domenica dove vorrà ruggire da vera Campionessa Olimpica.

L’Italia, per la prova “mista” (una manche in discesa e l’altra in slalom), sarà dunque rappresentata da tre atlete che cercheranno di fare bene e di sfruttare magari qualche occasione: Federica Brignone reduce dal decimo posto in superG, Nicol Delago che sfoggerà tutte le sue doti in velocità, Marta Bassino che ha tutte le carte in regola per difendersi egregiamente.

ITALIA PER LA COMBINATA FEMMINILE DEI MONDIALI:

Federica Brignone

Nicol Delago

Marta Bassino

Foto: Cristiano Barni Shutterstock