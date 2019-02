Sport in tv oggi (venerdì 22 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 22 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: fari certamente puntati sullo sci alpino, con la Coppa del Mondo che fa tappa a Bansko ed apre con la combinata alpina maschile, mentre per le donne ci sarà la prova cronometrata della discesa a Crans Montana. I Mondiali di sci nordico vedranno le qualificazioni maschili del salto con gli sci e la Gundersen di combinata nordica. In serata spiccano Italia-Ungheria di basket, incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali e l’anticipo della Serie A di calcio tra Milan ed Empoli.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, venerdì 22 febbraio:

01.00 GINNASTICA ARTISTICA – Coppa del Mondo di specialità: qualificazioni a Melbourne

01.00 BEACH VOLLEY – World Tour Phnom Penh

07.15 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo skicross Sunny Valley, Russia

09.00 TAEKWONDO – Egypt Open

09:00 SCHERMA – Grand Prix sciabola Il Cairo

09:30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo Bansko 2019: SuperG combinata diretta tv Raisport ed Eurosport

10:00 TUFFI – Coppa Tokyo 2020

10:00 JUDO – Grand Slam Dusseldorf

10:30 COMBINATA NORDICA – Mondiali Seefeld: Gundersen, salto dal trampolino HS130 diretta tv Raisport ed Eurosport

11.00 CICLISMO – Vuelta a Andalucia Spagna

13.00 CICLISMO – Vuelta ao Algarve em Bicicleta

13:00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo Bansko 2019: slalom combinata diretta tv Raisport ed Eurosport

14.00 GOLF – PGA Tour: Puerto Rico Open

14:30 SALTO CON GLI SCI – Mondiali Seefeld: qualificazioni maschili HS130 diretta tv Raisport ed Eurosport

16:00 COMBINATA NORDICA – Mondiali Seefeld: Gundersen, fondo 10 km diretta tv Raisport ed Eurosport

16.00 GOLF – WGC Mexico Championship

20:00 BASKET – Qualificazioni Mondiali 2019: Italia-Ungheria

20:30 CALCIO – Serie A: Milan-Empoli diretta tv Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock