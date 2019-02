Sci alpino, Mondiali 2019 oggi (15 febbraio): programma, orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara

I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. Oggi è il giorno del gigante maschile, prima prova tecnica per gli uomini. Si comincia alle 14.15 con la prima manche e poi alle 17.45 con la seconda in notturna.

L’Italia schiera Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger. L’obiettivo è quello di conquistare un posto in top ten.

Di seguito il programma completo del gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA GIGANTE MASCHILE MONDIALI ARE

Venerdì 15 Febbraio

14.15: Prima manche gigante

17.45: Seconda manche gigante

