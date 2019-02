Calendario Champions League 2019, il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv

Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è sempre previsto alle ore 21.00, il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha realizzato il maggior numero di punti tra andata e ritorno, in caso di parità di punti si andrà a vedere il numero di gol segnati (vige la regola delle reti in trasferta). Come sempre, le vincitrici degli otto gruppi avranno il vantaggio di giocare l’incontro di ritorno in casa.



L’Italia scenderà in campo con Juventus e Roma. I bianconeri, tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo, se la dovranno vedere con l’Atletico Madrid e giocheranno l’incontro di ritorno a Torino mentre i giallorossi esordiranno all’Olimpico e cercheranno il colpaccio contro il Porto. In programma tante altre sfide di cartello per degli ottavi di finale davvero emozionanti e avvincenti, l’eliminazione diretta di fine inverno regalerà come sempre grande spettacolo e si preannuncia particolarmente avvincente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky, un incontro del mercoledì sarà visibile in diretta tv anche su Rai Uno.

TABELLONE OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019:

Schalke 04 – Manchester City

Atletico Madrid – Juventus

Manchester United – PSG

Tottenham – Borussia Dortmund

Lione – Barcellona

Roma – Porto

Real Madrid – Ajax

Liverpool – Bayern Monaco

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019:

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO:

21.00 Roma-Porto

21.00 Manchester United-PSG

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO:

21.00 Tottenham-Borussia Dortmund

21.00 Ajax-Real Madrid

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO:

21.00 Liverpool-Bayern Monaco

21.00 Lione-Barcellona

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Shalke 04-Manchester City

21.00 Atletico Madrid-Juventus

MARTEDI’ 5 MARZO:

21.00 Borussia Dortmund-Tottenham

21.00 Real Madrid-Ajax

MERCOLEDI’ 6 MARZO:

21.00 Porto-Roma

21.00 PSG-Manchester United

MARTEDI’ 12 MARZO:

21.00 Manchester City-Shalke 04

21.00 Juventus-Atletico Madrid

MERCOLEDI’ 13 MARZO:

21.00 Barcellona-Lione

21.00 Bayern Monaco-Liverpool

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Gli ottavi di finale della Champions League saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Una partita del mercoledì sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

