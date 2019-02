LIVE Sci alpino, Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA: Hirscher favorito, Tonetti e De Aliprandini per la sorpresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più rispetto a quella di slalom di domenica

Gli avversari di Hirscher sono i soliti, l’intera squadra francese che può puntare in alto con gente del calibro di Pinturault, Faivre, Muffat-Jeandet e Fanara, il norvegese Kristoffersen e lo sloveno Kranjec che, sporadicamente, hanno messo in difficoltà il re della specialità. Molto importanti saranno anche le condizioni di una pista che, con temperature alte, tende a favorire per i noti problemi di preparazione in modo smaccato i pettorali più bassi.

L’Italia, come è noto, non sta attraversando il suo momento migliore nella specialità e un inserimento azzurro nelle prime posizioni del gigante sarebbe una grande sorpresa. La pattuglia italiana, però, proverà a fare il meglio possibile in un Mondiale che finora ha riservato grandi soddisfazioni anche quando gli azzurri non sono saliti sul podio. Al via De Aliprandini, Moelgg, Tonetti e Maurberger

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.15 con la prima manche, la seconda andrà in scena alle ore 17.45. Buon divertimento a tutti. Foto Fabrice Coffrini Lapresse

