Juventus-Atletico Madrid, quando si gioca? Date, programma, orari e tv delle sfide di andata e ritorno

La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta di un incrocio difficilissimo per la squadra italiana, chiamata subito a fare sul serio.



I ragazzi di Massimiliano Allegri avranno il vantaggio di giocare l’incontro di ritorno in casa, il pubblico dell’Allianz Stadium di Torino cercherà di spingere i dominatori della nostra Serie A verso il passaggio del turno: la qualificazione ai quarti di finale è l’obiettivo minimo per una società che punta ad alzare al cielo il trofeo più importante dopo aver perso due finali negli ultimi anni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con le date e gli orari d’inizio di Juventus-Atletico Madrid, match validi per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: QUANDO SI GIOCANO GLI OTTAVI DI FINALE? DATE, PROGRAMMA, ORARI

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

MARTEDI’ 12 MARZO:

21.00 Juventus-Atletico Madrid

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

L’andata sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

Il ritorno sarà visibile in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per entrambe le partite.

