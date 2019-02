Sci alpino, Mondiali 2019 oggi (11 febbraio): programma, orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara

La seconda settimana dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are si apre con la prova della combinata maschile. Prima la discesa e poi lo slalom in una gara dove il francese Alexis Pinturault sembra essere il grande favorito per conquistare la medaglia d’oro.

Alle 11.00 ci sarà la discesa della combinata e alle 14.30 ci sarà lo slalom. L’Italia schiera Dominik Paris, Christof Innerhofer, Riccardo Tonetti e Mattia Casse. I primi due sono obbligati ad una discesa perfetta e poi ad un piccolo miracolo in slalom, mentre Tonetti deve difendersi in discesa e provare la rimonta tra i rapid gates.

Di seguito il calendario completo della giornata odierna dei Mondiali 2019 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ÅRE 2019

Lunedì 11 Febbraio

11.00 Discesa libera combinata – Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Riccardo Tonetti.

14.30: Slalom combinata – ev. Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Riccardo Tonetti.

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com