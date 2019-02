Pallanuoto femminile, Europa Cup 2019: Francia-Italia. Programma, orario e tv

Quinto appuntamento internazionale per quanto riguarda il Setterosa: penultima giornata dell’Europa Cup per la Nazionale femminile di pallanuoto che vola in Francia per provare a chiudere la pratica in chiave prima posizione nel proprio raggruppamento. Le azzurre saranno impegnate domani in quel di Mulhouse e con un successo archivierebbero il proprio girone, portando a casa la prima piazza e la semifinale alle finals della competizione in programma dal 29 al 31 marzo a Torino.

Programma quinta giornata Europa Cup femminile 2019

Martedì 12 febbraio

Ore 19.30

Francia – Italia

Al momento non è prevista una diretta TV, aggiornamenti nelle prossime ore.

