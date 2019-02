Speed skating, Mondiali juniores Baselga di Piné 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

La 48esima edizione dei Mondiali junior 2019 di speed skating, categoria junior, con in pista tutti i migliori atleti di questo settore, sta per cominciare. Dal 15 al 17 febbraio, partirà la rassegna iridata giovanile che prevede non più solo la formula allround, ovvero il titolo mondiale al termine delle quattro distanze, ma anche le medaglie da assegnare in ogni singola distanza. Inoltre, con l’introduzione da parte dell’ISU di alcune nuove gare, a Baselga di Piné saranno assegnati i titoli dei due team event, sprint ed inseguimento, e quelli della sempre incerta mass start, la gara su più giri con traguardi intermedi e volata conclusiva che, nel febbraio scorso a PyeongChang, ha fatto il suo ingresso anche nel programma dei Giochi Olimpici. Il titolo iridato allround maschile sarà assegnato dopo i 500, i 1500, i 1000 e i 5000 m, mentre quello femminile dopo i 500, i 1500, i 1000 e i 3000 m.

Di seguito il programma completo delle gare che non dovrebbe godere della diretta televisiva ma OA Sport vi aggiornerà relativamente allo sviluppo delle gare:

PROGRAMMA MONDIALI JUNIOR SPEED SKATING 2019 – BASELGA DI PINE’

VENERDI’ 15 FEBBRAIO

INIZIO GARE ORE 11:00

500 m Femminili

500 m Maschili

1500 m Femminili

1500 m Maschili

SABATO 16 FEBBRAIO

INIZIO GARE ORE 11:00

1000m Femminili

1000m Maschili

3000m Femminili

5000m Maschili

DOMENICA 17 FEBBRAIO

INIZIO GARE ORE 11:00

Team Sprint Femminile

Team Sprint Maschile

Team Pursuit Femminile

Team Pursuit Maschile

Mass Start Femminile

Mass Start Maschile

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com