Sci alpino, Mondiali 2019. Nadia Fanchini: “Ho dato l’anima, per la terza volta vicina al podio”. Marsaglia: “Un po’ d’amaro in bocca”

Non solo l’argento di Sofia Goggia nel superG che ha aperto i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). L’Italia è infatti stata assoluta protagonista nella prova veloce in terra scandinava e la gara di squadra è stata davvero fantastica: oltre al sigillo della bergamasca, infatti, il tricolore ha brillato anche grazie a Nadia Fanchini e a Francesca Marsaglia che si possono rallegrare rispettivamente con il quinto e il settimo posto (da ricordare anche la decima piazza di Federica Brignone). Di seguito le dichiarazioni che le nostre portacolori hanno rilasciato ai microfoni della Fisi:

Francesca Marsaglia: “Ho un po’ d’amaro in bocca. Siamo tutte vicine, ma è una gara così e bisogna accettarlo. Non c’è rammarico, mi sono resa conto in tv che era un superG da non lasciare neppure un metro, soprattutto per noi che siamo molto precise e molto tecniche. Volevo divertirmi, ho voluto limare un po’ troppo l’ultimo salto, quello è stato l’errore, ma l’ho fatto perché volevo andare veloce e quindi lo accetto“.

Nadia Fanchini: “Quando ci hanno tolto il primo pezzo sono rimasta un po’ male, perché sopra il tracciato era molto tecnico e noi siamo più brave in quei tratti. La neve era facile e lenta, non mi sentivo molto veloce, ma cercavo di dare tutto. Siamo lì a centesimi, era difficile fare la differenza, magari sbagliava chi è abituato ad andare dritto. Qui siamo venuti per le medaglie, per la terza volta sono lì sotto di poco, ma l’importante è aver dato l’anima. Ci riproverò domenica in discesa“.

Foto: Pier Colombo