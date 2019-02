Sci alpino, Mondiali 2019. Mikaela Shiffrin dopo l’oro: “Una gara incredibile, sono troppo contenta: non pensavo di vincere in velocità”

Mikaela Shiffrin ha vinto il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha trionfato sulla pista di Are (Svezia) e ha festeggiato una fantastica medaglia d’oro, la sua prima in velocità dopo aver messo tre sigilli consecutivi in slalom. La dominatrice della Coppa del Mondo si è imposta con appena due centesimi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia ed è così salita sul gradino più alto del podio, un trionfo da vera fuoriclasse capace di adattarsi a ogni circostanza e di dettare legge da vera padrona del Circo Bianco.

Queste le dichiarazioni che Mikaela Shiffrin ha rilasciato ai microfoni della Rai: “Una gara incredibile, con una classifica così corta. La pista era bellissima ma poi sono cambiate le condizioni della luce e così tante atlete che avrebbero potuto fare una buona gara non ci sono riuscite. Io sono contenta di questo eccellente risultato. Non ho mai pensato di poter vincere un titolo mondiale in una gara di velocità e sono davvero molto felice per esserci riuscita“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI MIKAELA SHIFFRIN

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com