SuperG maschile, Mondiali sci 2019 (6 febbraio): orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Dopo che nella giornata di oggi è stato assegnato il primo titolo di questa edizione dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia) con il supergigante femminile, domani toccherà agli uomini cimentarsi in questa competizione per andare a caccia delle prime medaglie. Alle ore 12.30, quindi, scatterà il SuperG che rimetterà in palio il titolo di Sankt Moritz che andò al canadese Erik Guay. Chi sarà il nuovo “Re” della specialità? Gli italiani ci provano, capeggiati da Dominik Paris e Christof Innerhofer, ma la schiera dei rivali sarà ampia e di altissimo livello.

La giornata sarà aperta dalla seconda prova della discesa libera femminile, che prenderà il via alle ore 10.30.

Di seguito il calendario completo della giornata di domani dei Mondiali 2019 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ÅRE 2019

Mercoledì 6 febbraio

10.30 Seconda prova Discesa libera (femminile)

12.30 SuperG (maschile)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sci alpino-paris-cristiano barni shutterstock