Sci alpino, Mondiali 2019: Mattia Casse convocato all’ultimo minuto, 20 azzurri per Are

Il contingente dell’Italia per i Mondiali 2019 di sci alpino si arricchisce di una novità unità. Mattia Casse è infatti stato convocato all’ultimo per la rassegna iridata che si disputerà dal 4 al 17 febbraio ad Are (Svezia). Il 29enne era rimasto fuori dalla lista diffusa in settimana ma le buone prestazioni fornite durante le prove cronometrate della discesa libera di Garmisch hanno convinto lo staff tecnico a fornirgli un’occasione per l’evento più importante dell’anno.

Il piemontese, cresciuto gradualmente nel corso della stagione, oggi non ha corso sulla Kandahar vista la cancellazione della gara ma quanto messo in mostra negli ultimi due giorni è risultato sufficiente per guadagnarsi una chance. Mattia Casse si unirà dunque alla squadra in partenza per la Svezia, la nostra Nazionale è ora composta da 20 atleti.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI SCI ALPINO 2019:

MASCHILE:

Luca De Aliprandini

Stefano Gross

Christof Innerhofer

Matteo Marsaglia

Simon Maurberger

Manfred Moelgg

Dominik Paris

Giuliano Razzoli

Riccardo Tonetti

Alex Vinatzer

Mattia Casse

FEMMINILE:

Marta Bassino

Federica Brignone

Chiara Costazza

Irene Curtoni

Nicole Delago

Lara Della Mea

Sofia Goggia

Nadia Fanchini

Francesca Marsaglia

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni shutterstock