Sci alpino in tv, Gigante femminile Mondiali: orari delle due manche, pettorali e streaming

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO

Oggi si comincia con le discipline tecniche in quel di Are (Svezia). Sarà il gigante femminile a dare il via alle danze in questo senso e si preannuncia grande spettacolo. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la statunitense ha dominato la stagione in lungo e in largo, ha già vinto il superG in questa rassegna iridata e punta alla medaglia d’oro ma la concorrenza sarà di altissimo livello.

Giusto considerare infatti nel novero delle protagoniste attese anche la francese Tessa Worley (vincitrice all’esordio di Soelden) e la tedesca Viktoria Rebensburg, non vanno dimenticate poi la norvegese Ragnhild Mowinckel e la lanciatissima slovacca Petra Vlhova. In poche parole ci troviamo davanti ad una gara che si annuncia imprevedibile e meravigliosa.

Per l’occasione l’Italia schiera diverse frecce interessanti al proprio arco, soprattutto due nomi: Federica Brignone e Marta Bassino. Le nostre portacolori vogliono stupire nella loro gara preferita. Hanno tutte le intenzioni di puntare in alto. Una medaglia, un podio o, perché no, la vittoria. Sia ben chiaro, non sarà un’impresa semplice per diversi motivi, ma le due italiane possono tranquillamente lottare alla pari con le migliori rappresentanti della disciplina. Al via anche Sofia Goggia, già argento in superG in questi Mondiali, ma è difficile attendersi grandi cose dalla bergamasca che non ha allenamenti specifici in questa specialità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

14.15 Prima manche

17.45 Seconda manche

GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LA STARTLIST DEL GIGANTE FEMMINILE DEI MONDIALI 2019 DI SCI ALPINO AD ARE

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

3 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

10 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

11 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

12 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

13 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

14 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

break

16 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

20 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

21 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

22 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

break

23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

24 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head

25 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

26 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

27 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

28 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

29 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

30 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

break

31 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

32 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

35 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl

36 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

37 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

38 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

39 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

40 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

41 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

42 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

44 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol

45 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

46 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG

47 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

48 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

49 496055 PAU Nuria 1994 ESP

50 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol

51 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

52 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

53 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT

54 225659 ANDERSON Jessica 1998 GBR

55 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

56 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL

57 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD

58 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

59 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

60 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL

61 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT

62 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL

63 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL

64 695108 KNYSH Olha 1995 UKR

65 125039 NI Yueming 1995 CHN

66 555037 GASUNA Evelina 1997 LAT

67 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic

68 125038 KONG Fanying 1996 CHN

69 695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR

70 555035 BONDARE Liene 1996 LAT

71 255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork 1998 ISL

72 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN

73 255426 FINNBOGADOTTIR Maria 2000 ISL

74 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT

75 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ

76 125026 LIU Yang 1988 CHN

77 298936 MEHILLI Suela 1994 ALB

78 715178 TADIC Maja 2000 BIH

79 715167 MERDANOVIC Sejla 1997 BIH

80 125040 ZHANG Yuying 1997 CHN

81 235110 RALLI Sophia 1988 GRE

82 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER

83 235330 KYRITSI Aristi 1999 GRE

84 245083 DORULTAN Katalin 2001 HUN

85 235320 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE

86 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI

87 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI

88 265005 KALHOR Mitra 1985 IRI

89 345157 OUAISS Manon 2000 LBN

90 265028 ABBASI Forough 1993 IRI

91 426188 RUSTA Fiona 1996 KOS

92 345061 CHAMOUN Jackie 1991 LBN

93 345141 ISKANDAR Carlie Maria 1999 LBN

94 235353 KOSTITS PASIALI Silouani 2001 GRE

95 345172 ZEIDAN Sara 2001 LBN

96 165044 PIERI Andriani 1998 CYP

97 947013 KOLLQAKU Adea 1997 KOS

98 926000 MARTI Celine 1979 HAI



giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / shutterstock.com