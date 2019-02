Sci alpino, gli orari del gigante femminile dei Mondiali. Si gareggia nel pomeriggio/sera! Programma, tv e streaming

Giovedì 14 febbraio si disputerà il gigante femminile ai Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia grande spettacolo ad Are (Svezia) dove verranno assegnate le medaglie per questa specialità tecnica. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la statunitense ha dominato la stagione in lungo e in largo, ha già vinto il superG in questa rassegna iridata e punta alla medaglia d’oro ma la concorrenza sarà di altissimo livello.

Ci troviamo di fronte, con molta probabilità, alla gara con maggior equilibrio in vetta di tutta la rassegna iridata. Ci sono la francese Tessa Worley (vincitrice all’esordio di Soelden) e la tedesca Viktoria Rebensburg, non vanno dimenticate la norvegese Ragnhild Mowinckel e la lanciatissima slovacca Petra Vlhova. In poche parole ci troviamo davanti ad una gara che si annuncia imprevedibile e meravigliosa.

Per l’occasione l’Italia schiera diverse frecce interessanti al proprio arco, soprattutto due nomi: Federica Brignone e Marta Bassino. Le nostre portacolori vogliono stupire nella loro gara preferita. Hanno tutte le intenzioni di puntare in alto. Una medaglia, un podio o, perché no, la vittoria. Sia ben chiaro, non sarà un’impresa semplice per diversi motivi, ma le due italiane possono tranquillamente lottare alla pari con le migliori rappresentanti della disciplina. Al via anche Sofia Goggia, già argento in superG in questi Mondiali, ma è difficile attendersi grandi cose dalla bergamasca che non ha allenamenti specifici in questa specialità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

14.15 Prima manche

17.45 Seconda manche

GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

