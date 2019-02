Sci alpino, Gigante femminile LIVE: orario d’inizio e come vederlo in tv e diretta streaming

Oggi giovedì 14 febbraio si disputa il gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, sulla pista di Are (Svezia) ricomincia la rassegna iridata dopo un giorno di pausa e si preannuncia grande spettacolo con la prima prova tecnica che apre il lungo weekend conclusivo di questa manifestazione. Tra le porte larghe c’è come sempre una sola e unica grandissima favorita: Mikaela Shiffrin, che ha vinto la medaglia d’oro nel superG della scorsa settimana, va a caccia di un nuovo titolo dopo aver dominato la stagione in Coppa del Mondo e ha tutte le carte in regola per giganteggiare infliggendo distacchi pesanti a tutte le avversarie.

Il fenomeno statunitense, però, non deve comunque sottovalutare la concorrenza visto che in una gara secca può succedere davvero di tutto soprattutto se le condizioni meteo non dovessero essere perfette. Il maltempo sta infatti caratterizzando questi Mondiali e vedremo se neve e vento condizioneranno anche il gigante femminile, l’Italia si affiderà in particolar modo a Federica Brignone che ha vestito a lungo il pettorale rosso di leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo e che andrà a caccia del colpaccio: l’azzurra, medagliata di bronzo alle ultime Olimpiadi, punta dritto al podio e cercherà di sfoggiare tutto il suo talento per cercare di battagliare con le altre rivali.

In lizza ci sono anche la francese Tessa Worley, la slovacca Petra Vlhova, la norvegese Ragnhild Mowinckel che hanno ben figurato nelle precedenti uscite. L’Italia può giocarsi anche la carta Marta Bassino, outsider di lusso in grado di fare saltare il banco, ma attenzione a non sottovalutare Sofia Goggia che ha pochi allenamenti nelle gambe in questa specialità dopo l’infortunio ma che è dotata di un talento infinito in grado di emergere in ogni momento.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle due manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIGANTE FEMMINILE MONDIALE SCI ALPINO: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

14.15 Prima manche

17.45 Seconda manche

GIGANTE FEMMINILE MONDIALE SCI ALPINO: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Pier Colombo