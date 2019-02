Sci alpino, Federica Brignone: “Pensavo di poter puntare più in alto”, Marta Bassino: “Nello slalom potevo fare meglio”

La combinata femminile valevole per i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia) ha regalato pochi sorrisi per i colori azzurri. La migliore delle nostre è risultata Federica Brignone, che ha concluso lo slalom con un urlo di rabbia che spiega perfettamente il suo stato d’animo, mentre Nicol Delago e Marta Bassino hanno chiuso rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione, dopo due manche tutt’altro che impeccabili. Andiamo a conoscere il punto di vista delle nostre tre rappresentanti, rivelato ai taccuini di FISI.org.

Le parole più amare, ovviamente, sono a firma di Federica Brignone: “Mi dispiace per questo piazzamento. Sentivo che oggi avrei potuto lottare per qualcosa di importante. Ho fatto una bella discesa, ma purtroppo lo slalom, per come era tracciato, non mi consentiva di attaccare come avrei voluto. Peccato. Ora ho qualche giorno per ricaricare le pile e pensare al gigante. Finora il bilancio è un decimo e un sesto posto, nel gigante ci riproverò naturalmente”.

La 23enne nativa di Bressanone spiega tutte le sue difficoltà tra i pali stretti: “Qualche pezzo dello slalom l’ho sciato anche abbastanza bene, ma a metà dopo la tripla ho un po’ sbagliato e ho perso tantissima velocità. Un peccato. Per andare meglio in combinata, dovrei investire un po’ più di tempo sullo slalom. La discesa di domenica? Ho visto i parziali di oggi, la parte bassa era abbastanza buona, mentre in cima ho perso tanto, speriamo di fare una gara buona per intero”.

Anche per Marta Bassino, la sensazione è che potesse fare qualcosa in più, soprattutto nella seconda manche della combinata. “Mi sono trovata così così in slalom, sono partita con l’idea di non lasciare niente a nessuno, poi sul piano ho avuto delle difficoltà. Ma le gare dei Mondiali sono così, bisogna provarci fino in fondo. Ora mi concentro sul gigante, cercherò di dare tutta me stessa e di sciare come sono capace in modo da tirare fuori due belle manche”

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com