Sci alpino, Dominik Paris Campione del Mondo: “Un sogno che diventa realtà, ho trovato il feeling per fare la differenza”

Dominik Paris è l’uomo del giorno, il nuovo Campione del Mondo di superG ricorderà per sempre questo mercoledì sulle nevi di Are e non dimenticherà mai la sua prestazione da urlo lungo il pendio svedese che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia d’oro. L’altoatesino ha battuto una concorrenza da urlo e ha vinto la gara più importante della stagione con pieno merito, mettendosi alle spalle tutti gli altri big della specialità.

Il vincitore dell’ultima discesa di Kitzbuehel può festeggiare un trionfo epocale e ai microfoni della Fisi ha manifestato tutta la sua gioia: “È stata una guerra arrivare. Si vedeva zero, ma sono riuscito ad arrivare comunque. Hanno fatto fatica tutti. Non è stato per niente facile, soprattutto senza luce, ma sono riuscito a trovare forse quel giusto feeling per centrare il tempo necessario. Nella parte centrale ho sciato abbastanza bene e ho sentito che ero veloce. Ma era difficilissimo con la visibilità così. Ho visto la gara di Feuz, poi mi è parso di capire che Tumler fosse uscito, sentivo qualcosa per radio. Non mi aspettavo che bastasse questa manche per vincere. Non capivo se stessi andando bene o no, ho solo provato a mollare gli sci e alla fine è andata bene“.

Poi Dominik si lascia andare: “Il sogno delle medaglie c’è sempre, ma c’ero riuscito solo a Schladming con l’argento. Questo oro vale tanto, abbiamo cominciato bene, speriamo di continuare così. Adesso c’è da festeggiare, poi devo ritrovare la concentrazione per sabato, perché c’è un’altra gara molto importante (la discesa, n.d.r.). Sono molto soddisfatto di questa giornata, non mi aspettavo di vincere, sicuramente è un grande sogno che è diventato realtà“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI DOMINIK PARIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse