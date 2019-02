Sci alpino, Coppa del Mondo Crans-Montana 2019: Goggia vuole la prima vittoria, Brignone ci prova in combinata

Dopo il Mondiale e la parentesi del City Event di Stoccolma, riparte la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa dalla Svizzera, precisamente da Crans-Montana. In programma nel weekend una discesa libera ed una combinata e c’è grande attesa in casa Italia per due gare che possono dare soddisfazioni ai colori azzurri.

Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che ha già messo il suo timbro sulla prima prova cronometrata di ieri. Una prova dominata da parte della bergamasca, che ha inflitto distacchi molto pesanti a tutte le avversarie. Un chiaro segnale di come Goggia voglia assolutamente conquistare la sua prima vittoria stagionale dopo i tre secondi posti di Garmisch e del Mondiale.

Non sarà comunque un compito semplice per Sofia, visto che la concorrenza non manca. In particolare sembrano essere in buona forma le padrone di casa della Svizzera, soprattutto Corinne Suter e Lara Gut-Behrami. Ovviamente non va dimenticata la vincitrice di Are e bi-campionessa mondiale Ilka Stuhec, che è in piena lotta per la classifica di specialità, che attualmente vede al comando le austriache Nicole Schmidhofer e Ramona Siebenhofer, due atlete in cerca di riscatto dopo un Mondiale che non ha rispettato le aspettative iniziali.

Crans-Montana sarà poi domenica la sede della prima combinata della stagione. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha deciso di saltare l’intera tappa svizzera e poi anche quella di Sochi della prossima settimana, cancellando la possibilità di fare il record di punti in classifica. L’assenza dell’americana apre sicuramente la possibilità a tante atlete ed in particolare a Federica Brignone, che nella località svizzera ha vinto lo scorso anno ed ha fatto seconda nel 2017. Una vittoria o un possibile podio smorzerebbero in parte l’amarezza della valdostana per un Mondiale nel quale non è arrivata una medaglia.

Foto: Pier Colombo