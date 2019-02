Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: ben 21 convocati per Bansko e Crans Montana

Torna ufficialmente la Coppa del Mondo dopo la chiusura dei Mondiali di sci alpino di Are. Gli uomini saranno impegnati a Bansko, in Bulgaria, mentre le donne saranno di scena a Crans Montana, in Svizzera. Andiamo a conoscere i 21 convocati complessivi chiamati in causa in vista dei prossimi appuntamenti per una Coppa del Mondo che si avvia verso il rush finale.

Vedremo 13 azzurri nel triplo appuntamento di Bansko. Sulla pista bulgara sono in programma una combinata nella giornata di venerdì 22 febbraio, (supergigante alle ore 09.30, slalom alle ore 13.00), un supergigante sabato 23 febbraio (alle ore 11.45) e un gigante domenica 24 febbraio (ore 09.30 e 12.30). Il direttore tecnico Max Rinaldi ha convocato per combinata e supergigante Christof Innerhofer, Dominik Paris, Riccardo Tonetti, Alexander Prast, Florian Schieder, Mattia Casse e Matteo Marsaglia. Per quanto riguarda il gigante, invece, saranno impegnati Giovanni Borsotti, Andrea Ballerin, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti.

Passando alle donne, quindi, a Crans Montana sono in programma una discesa sabato 23 febbraio (ore 10.15) e una combinata (discesa e slalom) nella giornata di domenica 24 febbraio (ore 10.30 e 13.30). Le atlete italiane saranno otto in totale: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Nadia Fanchini, Sofia Goggia e Francesca Marsaglia.

