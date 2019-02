Sci alpino, Combinata Crans Montana 2019: le azzurre partecipanti, Federica Brignone guida il quartetto

Domenica 24 febbraio si disputerà la combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il lungo weekend sulle nevi svizzere con la prova mista e l’Italia spera di essere ancora protagonista dopo il successo di oggi di Sofia Goggia, Federica Brignone ha tutte le carte in regola per puntare al podio ma serviranno due manche di assoluto spessore tra discesa libera e slalom. La valdostana è la carta migliore a disposizione della nostra Nazionale, al cancelletto di partenza ci saranno altre tre azzurre: Marta Bassino, Nicol Delago e Nadia Delago che proveranno a ottenere un buon risultato per chiudere il fine settimana in bellezza. Di seguito le italiane che parteciperanno alla combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino in programma domenica 24 febbraio.

ITALIANA PARTECIPANTI COMBINATA CRANS MONTANA COPPA DEL MONDO:

Federica Brignone

Marta Bassino

Nicol Delago

Nadia Delago

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock