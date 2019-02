Sci alpino, Combinata Crans Montana 2019: Federica Brignone piazza la zampata in discesa, primo posto e caccia alla vittoria

Federica Brignone ha piazzato la zampata nella discesa libera valida per la combinata di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra è stata impeccabile sul pendio svizzero, ha pennellato delle ottime linee ed è riuscita a fare velocità tagliando il traguardo col tempo di 1:30.94. La valdostana, galvanizzata dalla bella gara di ieri conclusa all’ottavo posto ad appena 33 centesimi dal podio, si è assicurata un vantaggio di 37 centesimi sulla svizzera Priska Nufer, di 43 centesimi sull’austriaca Nina Ortlieb (scesa col 24) e di 48 centesimi sulla norvegese Ragnhild Mowinckel: alle ore 13.30 la nostra portacolori andrà a caccia della vittoria ma servirà una manche eccezionale in slalom.

La 28enne ha fatto gara alla pari con i tempi della Mowinckel (bronzo iridato ad Are) fino al penultimo intermedio poi nel finale è riuscita a scatenare tutta la sua potenza e a guadagnare un margine importante in vista della prova tra i pali stretti. La nostra portacolori, che in stagione ha indossato anche il pettorale rosso di leader della classifica di gigante, dovrà stare molto attenta al tentativo di rimonta della svizzera Wendy Holdener: la fresca Campionessa del Mondo si trova in undicesima posizione a 1.47 di distacco ma ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

In slalom bisognerà prestare la massima attenzione anche alla canadese Roni Remme, quinta ai Mondiali appena davanti a Federica Brignone e sesta a metà della gara odierna a 1.20 dalla leader. Ottima gara di squadra per l’Italia perché piazziamo altre due atlete in top ten: Marta Bassino è eccellente settima a 1.21, Nicol Delago è decima a 1.32. In top 10 figurano anche la francese Romane Miradoli (quinta a 0.79) e la svedese Lisa Hoernblad (nona a 1.29), l’austriaca Ramona Siebenhofer accusa un ritardo di 2.30. Ricordiamo che quella odierna è l’unica combinata della stagione di Coppa del Mondo visto che quella della Val d’Isere è stata cancellata ma non si assegnerà la Sfera di Cristallo dato che da regolamento servono almeno due gare.

Foto: Lapresse