LIVE Sci alpino, Combinata Crans Montana 2019 in DIRETTA: Federica Brignone a caccia del podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il weekend sulle nevi svizzere e si preannuncia grande spettacolo con la prova mista che come sempre sarà particolarmente incerta: le slalomiste partono storicamente avvantaggiate ma sono possibili colpi di scena in terra elvetica e anche l’Italia cercherà di essere protagonista. Federica Brignone ha tutte le carte in regola per puntare al podio, l’azzurra dovrà dare il massimo in discesa e poi districarsi al meglio tra i pali stretti se vorrà festeggiare un risultato di lusso.

La padrona di casa Wendy Holdener, fresca Campionessa del Mondo, sembra partire con i favori del pronostico ma attenzione ad altre stelle come la slovacca Petra Vlhova, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’austriaca Ramona Siebenhofer. L’Italia ieri ha festeggiato la vittoria di Sofia Goggia in discesa (il primo ruggito stagionale dopo l’infortunio), vedremo se arriveranno altre gioie in uno degli ultimi fine settimana della stagione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 con la discesa, poi alle ore 13.30 spazio allo slalom. Buon divertimento a tutti.

