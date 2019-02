Sci alpino, Combinata Crans Montana 2019: Federica Brignone firma la decima vittoria in carriera

Italy's Federica Brignone competes in the downhill race of the Women's Alpine Combined competition during the FIS Alpine Ski World Cup, on February 24, 2019 in Crans-Montana. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Federica Brignone stellare! La valdostana, infatti, ha vinto la combinata alpina di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 grazie a due prove davvero spettacolari. Dopo la prova di discesa libera disputata in mattinata nella quale aveva scavato un buon margine tra sé e le specialiste dei pali stretti, la classe 1990 ha disputato una manche di slalom di grande intelligenza, nella quale non ha commesso il minimo errore. Per le avversarie, la canadese Roni Remme in primis, non c’è stato scampo e, quindi, per la nativa di Milano è arrivato il decimo successo in carriera in Coppa del Mondo, il terzo in questa specialità, ed il 27esimo podio complessivo.

Alle sue spalle, come detto, la canadese Roni Remme a 38 centesimi, che ha dato il tutto per tutto nella seconda manche provando la rimonta clamorosa. Completa il podio la svizzera Wendy Holdener, fresca medaglia d’oro ai Mondiali di Are in questa specialità, a 1.04, con otto posizioni risalite nello slalom. Quarta posizione per un’altra elvetica, Rahel Kopp che, nonostante abbia rimontato 14 posizioni nella prova di slalom, è costretta a fermarsi a mezzo secondo dal podio. Quinta posizione per la tedesca Patrizia Dorsch a 1.81 (con 16 gradini risaliti nella seconda prova) sesta per la austriaca Christina Ager a 1.83, settima per la francese Romane Miradoli a 1.93, ottava per la svizzera Priska Nufer a 1.94, mentre è nona la nostra Marta Bassino a 2.01, dopo aver perso due piazze nello slalom. Completa la top ten la norvegese Ragnhild Mowinckel a 2.02 da Brignone. Chiude in 18esima posizione, invece, Nicol Delago a 3.46 con ben otto posizioni perse nella prova di slalom. 26esima, invece, sua sorella Nadia, con 5.01 di distacco.

Foto: LaPResse