Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2019: Tommaso Marini oro nel fioretto, bronzo per Giulia Arpino nella sciabola

La sesta giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Foggia ha visto l’inizio del programma gare riservato ai Giovani (Under 20). Per l’Italia sono arrivate due medaglie: il fantastico oro di Tommaso Marini nel fioretto maschile e il bronzo di Giulia Arpino nella sciabola femminile.

Quello di Marini è stato un autentico dominio. Il fiorettista azzurro non ha mai concesso più di otto stoccate agli avversari, superando in finale per 15-8 il russo Anton Borodachev; mentre in semifinale il marchigiano aveva battuto con il punteggio di 15-7 l’altro russo Vladislav Mylnikov.

Eliminati agli ottavi Alessio Di Tommaso che Pietro Velluti. Il primo si è arreso all’olandese Daniel Giacon per 15-8, mentre il secondo è stato sconfitto per 15-9 dal francese Armand Spichiger. Subito fuori al primo turno, invece, Alessandro Stella, ko per 15-6 con il polacco Maciej Bem.

La seconda medaglia azzurra di questo mercoledì è quella di Giulia Arpino nella sciabola femminile Giovani. La romana è stata sconfitta in semifinale per 15-13 dalla super favorita Liza Pusztai. L’ungherese si è poi messa la medaglia d’oro al collo, battendo in finale la russa Alina Mikhailova sempre con il punteggio di 15-13.

Italia che ha sfiorato la doppietta sul podio, visto che Benedetta Taricco si arresa solamente ai quarti di finale con la britannica Caitlin Maxwell, che si è imposta per 15-11. Claudia Rotili è stata eliminata eliminata agli ottavi da Mikhailova con il punteggio di 15-11, mentre nei sedicesimi Chiara Pagano Fusco è stata sconfitta 15-5 dalla francese Pauline Conscience.

Foto: Bizzi Federscherma