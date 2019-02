Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2019: due ori per l’Italia! Spadisti e sciabolatori in trionfo

L’Italia conquista due medaglie d’oro nella quinta giornata di gare degli Europei Cadetti e Giovani di scherma a Foggia. Il programma delle prove under17 si chiude con il trionfo degli azzurri nella gara a squadre di spada e sciabola maschile. Partendo dalla prima, il quartetto formato da Dario Remondini, Simone Mencarelli, entrambi bronzo nell’individuale, Filippo Armaleo ed Enrico Piatti ha sconfitto nettamente in finale l’Ungheria con il punteggio di 45-34. Il cammino degli azzurri si era aperto travolgendo 45-26 Israele e poi 45-27 la Gran Bretagna, mentre in semifinale era arrivato il successo 45-38 contro la Polonia, che è stata poi sconfitta nella finale per il bronzo dalla Russia per 45-27.

Nella sciabola a salire sul gradino più alto del podio sono invece Emanuele Nardella, Pietro Torre e Giorgio Marciano, rispettivamente oro, argento e bronzo nell’individuale, oltre a Marco Abate. L’Italia ha superato in successione l’Azerbaijan per 45-28, l’Ucraina per 45-23 e l’Ungheria per 45-38, approdando così alla finale, dove ha sconfitto la Russia con il punteggio di 45-30. La medaglia di bronzo va invece all’Ungheria che batte 45-44 la Francia.

Quinto posto invece per le fiorettiste. Matilde Calvanese, Margherita Lorenzi, Lucia Tortelotti e Giulia Amore sono state superate per una sola stoccata (37-36) dalla Francia ai quarti di finale. L’Italia è passata così al tabellone dei piazzamenti dove ha battuto prima la Repubblica Ceca per 45-25 e poi la Germania per 45-24. Oro per la Russia che batte 45-35 in finale la Francia, bronzo per l’Ucraina con il 45-25 sulla Polonia.

Foto: Bizzi Federscherma