Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2019: altri due ori per l’Italia! Federica Isola e Matteo Neri conquistano il titolo

Altra giornata trionfale per l’Italia agli Europei Cadetti e Giovani di scherma a Foggia grazie alle medaglie d’oro conquistate da Federica Isola e Matteo Neri rispettivamente nella spada e nella sciabola. La squadra azzurra sale così a quota sedici medaglie e si conferma ulteriormente come la formazione più forte di questa rassegna continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati odierni.

Partiamo dalla spada femminile, dove Federica Isola bissa il titolo conquistato a Sochi 2018. La vercellese ha coronato il suo cammino con la vittoria 15-10 nella finale contro la russa Evgeniya Zharkova. In precedenza l’azzurra aveva superato in successione 15-5 la spagnola Laura Aznar, 15-14 l’ucraina Darja Varfolomyeyeva, 15-8 la polacca Alicja Klasik, 15-7 la ceca Veronika Bieleszova e con lo stesso punteggio in semifinale la russa Manana Saumova. Stop invece ai sedicesimi per Gaia Traditi e Alessandra Bozza, sconfitte rispettivamente 15-9 dalla svedese Elvira Martensson e 15-7 dall’ucraina Kateryna Chorniy. Eliminata invece al primo turno Beatrice Cagnin, battuta dall’estone Karoline Loit per 12-11.

Nella sciabola maschile arriva invece il trionfo di Matteo Neri, che ha dominato tutti gli assalti di giornata. Il bolognese ha iniziato il suo cammino con il 15-5 contro il georgiano Nikoloz Tcheishvili, poi ha battuto 15-8 il romeno George Dragomir e il belga Arne De Ridder, mentre in finale ha travolto 15-7 il russo Vladislav Pozdnyakov. Si ferma invece ai piedi del podio Lorenzo Roma, sconfitto ai quarti 15-13 dal georgiano Nika Shengelia. Eliminato agli ottavi Michele Gallo, superato 15-7 da De Ridder, mentre ai sedicesimi Giacomo Mignuzzi, battuto 15-11 dal georgiano Vaja Retchia.

Foto: Bizzi Federscherma