Scherma, Coppa del Mondo Barcellona 2019: Italia ottava nella gara a squadre, vince la Polonia

L’Italia chiude all’ottavo posto la gara a squadre di Barcellona, valida per la Coppa del Mondo di spada femminile. Il quartetto azzurro formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola è stato eliminato ai quarti di finale, sconfitto in rimonta dalla Russia per 44-43.

Il cammino delle azzurre è proseguito quindi nel tabellone dei piazzamenti, dove sono state sconfitte prima dall’Ungheria per 45-36 e poi con lo stesso punteggio dalla Romania. In precedenza l’Italia aveva invece superato in apertura la Thailandia per 45-24 e poi agli ottavi Hong Kong per 44-26.

Successo della Polonia, che batte in finale la Russia con il punteggio di 45-40. Il podio viene completato invece dalla Cina che vince la finale 3°-4° posto con la Francia per 45-38.

Foto: Bizzi Federscherma