Scherma, Coppa del Mondo 2019: sciabolatori azzurri in trionfo a Varsavia

L’Italia torna sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Un successo azzurro che mancava addirittura dal maggio 2017, quando il quartetto azzurro si impose in quel di Barcellona. Questa volta la cornice del trionfo italiano è Varsavia, con la squadra formata da Luigi Samele, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrrè.

I vice campioni del Mondo hanno sconfitto in una finale emozionante la Francia all’ultima stoccata per 45-44. Una stoccata messa a segno da Curatoli, con la successiva esplosione di gioia da parte di tutti gli azzurri, che attendevano da tanto tempo questo successo. Un fine settimana molto positivo per lo sciabolatore campano, che ieri aveva chiuso al secondo posto la prova individuale.

Sul podio ci sale anche la Russia, che ha sconfitto l’Ungheria nella finalina per il bronzo con il punteggio di 45-36. In precedenza i magiari erano stati battuti in semifinale dall’Italia per 45-37. I nostri portacolori avevano cominciato il loro cammino negli ottavi di finale con il comodo successo sulla Colombia per 45-27 e poi nei quarti l’affermazione sulla Romania per 45-27.

Il tecnico Giovanni Sirovich ha commentato così la vittoria degli azzurri: “Grande gara. I ragazzi sono stati bravissimi e finalmente torniamo a festeggiare dal gradino più alto del podio. Siamo sempre stati ai vertici ma negli ultimi tempi quel primo posto sembrava stregato”.

Foto: Bizzi Federscherma