Scherma, Coppa del Mondo Varsavia 2019: secondo posto per Luca Curatoli, vince lo statunitense Eli Dershwitz

Luca Curatoli centra un ottimo secondo posto a Varsavia (Polonia), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola maschile. L’azzurro è stato sconfitto in finale dallo statunitense Eli Dershwitz, numero uno del ranking, che ha prevalso con il punteggio di 15-9. Un assalto equilibrato nella prima parte, con il campano che ha saputo rispondere bene all’avversario, ma nel momento chiave Dershwitz è stato più aggressivo, mettendo una serie di stoccate consecutive che lo hanno portato alla vittoria.

Il cammino di Curatoli si era aperto con il netto successo 15-9 con il bielorusso Artsiom Novikau. Il 24enne campano ha poi superato il turno successivo visto il ritiro dell’ungherese Nikolasz Iliasz, mentre agli ottavi ha vinto il derby azzurro con Gabriele Foschini per 15-8. Curatoli è poi riuscito a vincere i successivi due assalti all’ultima stoccata, superando 15-14 ai quarti il russo Veniamin Reshetnikov e con lo stesso punteggio in semifinale il tedesco Max Hartung, che sale sul terzo gradino del podio insieme al coreano Oh Sanguk.

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, vengono eliminati ai sedicesimi Luigi Samele, battuto 15-9 dal cinese Wang Shi, Aldo Montano, sconfitto 15-10 da Reshetnikov, Enrico Berrè, superato 15-12 dal coreano Kim Kyehwan, Riccardo Nuccio fermato dal russo Kamil Ibragimov per 15-13 e Dario Cavaliere, che è stato travolto 15-6 da Dershwitz. Stop invece al primo turno per Alberto Pellegrini, che si è dovuto arrendere 15-13 al coreano Gu Bongil.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma