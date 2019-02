Scherma, Coppa del Mondo 2019: a Barcellona vince Vivian Kong. Fiamingo, Navarria e Clerici escono agli ottavi

Asia padrona nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona. Finale tutta asiatica sulle pedane spagnole con la vittoria della rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, sulla sudcoreana Hyein Lee con il punteggio di 15-12.

Sul podio ci sono salite anche l’estone Kristina Kuusk e la polacca Aleksandra Zamachowska, che sono state sconfitte rispettivamente da Kong per 15-11 e da Lee per 15-7. Purtroppo è un’altra gara che non regala soddisfazioni ai colori azzurri. Sono ben tre le italiane che si sono fermate negli ottavi di finale. Segnali di ripresa si sono visti comunque da parte di Rossella Fiamingo, che si è arresa per 15-6 proprio alla vincitrice di giornata. Out sempre nello stesso turno anche Mara Navarria, sconfitta per 15-9 dall’americana Kelley Hurley, mentre Alice Clerici è stata battuta dall’ungherese Dorina Budai solamente all’ultima stoccata per 10-9.

Sempre per una sola stoccata si è fermato anche il cammino di Federica Isola. La piemontese è uscita di scena nei sedicesimi, dopo essere stata battuta per 15-14 dalla sudcoreana Jung Hyojung. Stesso identico discorso anche per Giulia Rizzi, eliminata al primo turno dalla francese Marie Florence per 15-14. Fuori all’esordio anche Eleonora De Marchi (15-11 con la sudcoreana Song Sera) e Marta Ferrari (15-12 con l’ucraina Spas).

Foto: Bizzi Federscherma