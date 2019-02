Scherma, Campionati Europei Cadetti e Giovani 2019: l’Italia arriva in doppia cifra. Bronzo per le sciabolatrici

L’Italia va in doppia cifra ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma in corso di svolgimento a Foggia. Nella quarta giornata della rassegna continentale, è arrivata la medaglia di bronzo nella prova a squadre di sciabola femminile Cadetti.

Il quartetto composto da Gaia Pia Carella, bronzo nell’individuale, Benedetta Fusetti, Federica Guzzi Susini e Lucrezia Del Sal, ha superato nella finale per il bronzo nettamente la Turchia con il punteggio di 45-23. In precedenza le azzurre avevano battuto nei quarti di finale la Francia per 45-39, mentre erano poi state sconfitte in semifinale dalla Russia per 45-28. La medaglia d’oro è andata all’Ungheria, che ha battuto proprio la Russia per 45-42.

Sfiorano il podio i fiorettisti. L’Italia si è arresa ai quarti di finale all’ultima stoccata dalla Francia per 45-44. Una sconfitta che ha portato gli azzurri (Tommaso Martini, Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli e Giuseppe Franzoni) a lottare per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. L’Italia ha poi chiuso al quinto posto, vincendo con Turchia (45-28) e Germania (45-34). Oro alla Russia, che ha sconfitto la Francia per 45-43, mentre il bronzo è andato all’Ungheria, che ha battuto la Gran Bretagna nella finalina per 45-42.

Chiudono al sesto posto, invece, le spadiste. L’Italia (Gaia Caforio, Margherita Baratta, Carola Maccagno e Marzia Cena) è stato sconfitta nei quarti di finale dall’Ucraina per 45-37. Nei tabellone dei piazzamenti le azzurre hanno prima battuto la Romania per 45-31 e poi perso con Israele per 45-41. La vittoria è andata all’Ungheria che ha superato l’Ucraina per 45-38. Bronzo alla Polonia.

Foto: Bizzi Federscherma