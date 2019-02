Salto con gli sci, Mondiali 2019: marcia trionfale della Germania nel team event su Austria e Norvegia. Italia ottava

Vittoria per la Germania nella vera novità di questi Mondiali di salto con gli sci, il team event femminile, alla sua prima presenza in quel di Seefeld: sull’HS109 austriaco le tedesche, pur non demolendo la concorrenza, conseguono con buon agio la medaglia d’oro. Il punteggio complessivo di 898.9 consente al quartetto composto da Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e Katharina Althaus di dare al contingente tedesco il terzo oro su tre gare finora svolte in questi Mondiali. Da segnalare la prova di Straub, che con un 242.2 personale riesce a cogliere la miglior prestazione individuale di giornata.

In una gara tenuta sempre sotto controllo dalle saltatrici teutoniche, al secondo posto si classifica l’Austria (Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hoelzl e Daniela Iraschko-Stolz), che raccoglie 880.3 punti tra le due serie. Terza con 876.9 punti, e questa è una mezza sorpresa, la Norvegia (Anna Odine Stroem, Ingebjoerg Saglien Braaten, Silje Opseth e Maren Lundby), nel cui quartetto è Braaten a fare la parte della sorpresa, tirando fuori un notevole primo salto nella serie d’apertura (96 metri per 99.7 punti). Le norvegesi, inoltre, erano al secondo posto dopo i primi quattro salti.

Arriva al quarto posto la Slovenia (Spela Rogelj, Jerneja Brecl, Nika Kriznar e Ursa Bogataj), con 828.1 punti, mentre ne assomma 820.3 la Russia quinta classificata (quartetto: Anna Shpyneva, Alexandra Kustova, Lidiia Iakovleva e Sofia Tikhonova).

L’Italia riesce ad accedere alla seconda serie realizzando 358.4 punti nei primi quattro salti e chiudendo con 690.5 in ottava posizione. Queste le prestazioni delle nostre saltatrici: Elena Runggaldier 98.9 e 100.6 punti, Veronica Gianmoena 82.9 e 72.1 punti, Giada Tomaselli (classe 2003, non va dimenticato) 67.2 e 57.6 punti, infine Lara Malsiner 109.4 e 101.8 punti. Proprio quest’ultima, con le sue prestazioni, lancia importanti segnali in vista della gara individuale di domani.

Nel corso della gara si è verificato un numero di innalzamenti e abbassamenti della stanga di partenza tendente a infinito.

