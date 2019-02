Rugby, Sei Nazioni Under20 2019: Italia-Irlanda 14-34. Tanto cuore degli azzurrini, ma i verdi sono più forti

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Italia Under 20 nel Sei Nazioni di rugby di categoria: gli azzurrini a Rieti vengono battuti per 14-34 dai pari età dell’Irlanda, che si impongono in una sfida condotta sin dall’inizio e chiusa alla fine del primo tempo sullo 0-17. Nella ripresa gli ospiti trovano anche il punto di bonus offensivo.

Nel primo tempo apre le marcature al 9′ la meta di Casey, con Byrne che trasforma e poi arrotonda da piazzato al 26′, portando lo score sullo 0-10. Proprio al 38′ gli irlandesi sfondano ancora con Tierney-Martin, Byrne trova i due punti supplementari e così all’intervallo il punteggio recita 0-17.

Nella ripresa gli ospiti si portano sul 20-0 grazie al piazzato di Byrne al 42′, poi al 60′ ancora Casey va in meta e Byrne trova la conversione per il 27-0. Si sblocca l’Italia al 73′ con la meta di Nocera, mentre Garbisi trova la trasformazione. Al 75′ però l’Irlanda porta a casa anche il punto di bonus offensivo con Hakshaw, mentre a trasformare questa volta è Healey. Ultimo sussulto azzurro proprio al minuto 80 con la meta di Butturini, Garbisi converte e fissa il punteggio sul 14-34 finale.

TABELLINO

Rieti, Stadio “Manlio Scopigno” – venerdì 22 febbraio

6 Nazioni U20, III giornata

Italia v Irlanda 14-34

Marcatori: p.t. 9’ m. Casey tr. Byrne (0-7); 26’ cp.Byrne (0-10); 38’ m. Tierney-Martin tr. Byrne (0-17); s.t. 2’ cp. HealeyByrne (0-20); 20’ m. Casey tr. Byrne (0-27); 33’ m. Nocera tr. Garbisi (7-27); 35’ m. Hakshaw tr. Healey (7-34); 40’ m. Butturini tr. Garbisi (14-34).

Italia: Da Re (26-28’ st. Drudi); Mastandrea (10’ st. Trulla), Moscardi, Mori (29’ st. Mazza), Mba; Garbisi, Citton; Koffi, Ruggeri (cap), Chianucci (10’ st. Zuliani); Parolo (24’ st. Butturini), Stoian; Alongi (10’ st. Nocera), Marinello (35’ st. Bonanni), Drudi (15’ st. Franceschetto). All.: Roselli.

Irlanda: Flannery (26’ st. Russell); Kernohan, Turner, Hakshaw (cap), Wren; Byrne (33’ st. Healey), Casey (33’ st. Healey); Hodnett, Penny, Moloney (33’ st. Watters); Murray (24’ st. Deeny), Ryan; Clarkson (28’ st. Milne), Tierney-Martin (26’ st. Scannell), Wychjerley (26’ st. Reid). All.: McNamara.

Arb.: Evans (Galles).

Cartellini: 18’ st. giallo Franceschetto (Italia), 39’ st. Trulla (Italia).

Calciatori: Garbisi (Italia) 2/2; Byrne (Irlanda) 5/5; Healey (Irlanda) 1/1

Note: serata fredda e umida, 3000 spettatori circa.

Foto: Claudio Bosco LPS