Rapid Vienna-Inter, Europa League 2019: i nerazzurri ricominciano il percorso europeo col caso Icardi

Sono passati poco più di due mesi dalla bruciante eliminazione dalla Champions dell’Inter maturata a causa del pareggio interno 1-1 con il PSV Eindhoven, ed ora è arrivato il momento per i nerazzurri di cominciare un nuovo percorso europeo, meno affascinante del precedente ma comunque molto importante e prestigioso.

La squadra allenata da Luciano Spalletti esordisce giovedì sera in Europa League a Vienna per l’andata dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale per club. Il sorteggio è stato abbastanza benevolo ed ha riservato ai lombardi un avversario ampiamente alla portata ed una trasferta molto comoda considerando le altre alternative. Gli austriaci del Rapid Vienna non giocano una partita ufficiale dal 16 dicembre, in cui vennero demoliti nel derby cittadino contro l’Austria Vienna per 1-6 prima della lunga pausa del campionato austriaco. Il Rapid ha dunque avuto quasi due mesi per preparare il doppio confronto con l’Inter dal punto di vista tattico e psicologico, ma probabilmente non ha nelle gambe i 90 minuti per contrastare una squadra che ha disputato sei incontri ufficiali (di cui due ad eliminazione diretta in Coppa Italia) nell’ultimo mese. Nell’anno solare 2019 i lombardi sono però sprofondati dal punto di vista del gioco e dei risultati, raccogliendo appena 4 punti in 4 partite di Serie A e fallendo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia per mano della Lazio ai calci di rigore. Come se non bastasse questa carenza di risultati, nelle ultime ore è esploso definitivamente il caso Icardi, con l’attaccante argentino che ha scelto di non seguire la squadra a Vienna dopo essere stato privato della fascia di capitano dalla società.

Il club nerazzurro è scivolato nel tabellone principale di Europa League dopo aver chiuso la fase a gironi di Champions al terzo posto dietro a Barcellona e Tottenham, mentre i 32 volte Campioni d’Austria hanno passato il primo turno della seconda coppa europea inserendosi in piazza d’onore nel gruppo G alle spalle del Villareal e davanti a Rangers e Spartak Mosca. La compagine viennese allenata da Goran Djuricin sta disputando il peggior campionato degli ultimi 17 anni, infatti occupa l’ottava posizione (su 12 club iscritti) in classifica con 20 punti dopo 18 giornate e difficilmente riuscirà a chiudere la stagione regolare (mancano 4 giornate alla fine) tra le prime sei, perciò potrà solo giocare nel gruppo retrocessione per ottenere la salvezza (abbandonando di fatto il sogno di giocare in Europa nella prossima annata).

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com