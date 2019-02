VIDEO Primo gol annullato in Champions League: Tagliafico segna in Ajax-Real Madrid ma è fuorigioco

Il VAR ha fatto il proprio esordio in Champions League e oggi è stato annullato il primo gol tramite l’ausilio della moviola in campo durante Ajax-Real Madrid, andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. Nicolas Tagliafico ha insaccato ma è stato visto un fuorigioco in occasione dell’azione che al 39′ aveva sbloccato la partita e così l’arbitro ha annullato la rete. Di seguito il VIDEO del gol di Tagliafico in Ajax-Real Madrid annullato tramite la VAR, prima volta assoluta in Champions League.

GOL ANNULLATO A TAGLIAFICO IN AJAX-REAL MADRID, PRIMA VOLA COL VAR IN CHAMPIONS LEAGUE:

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse