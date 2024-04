Atletica, Fabbri e Weir pronti per il debutto: grandi spallate a Modena? Battocletti ci riprova sui 1500

Leonardo Fabbri e Zane Weir sono pronti per fare il proprio debutto stagionale. L’appuntamento è per mercoledì 1° maggio a Modena, dove La Fratellanza 1874 festeggerà il suo 150° anniversario con l’evento Frate150. I due pesisti sono gli atleti più attesi del meeting insieme a Nadia Battocletti, che si cimenterà nuovamente sui 1500 metri dopo la poco brillante uscita di sabato a Milano.

Leonardo Fabbri torna in cattedra dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali outdoor e il bronzo ai Mondiali indoor. Il toscano sarà affiancato dal Campione d’Europa in sala, entrambi sono reduci da un mese di allenamento in Sudafrica. Arriveranno subito le prime bordate e si supererà la fettuccia dei 22 metri? La gara in terra emiliana sarà la prima di cinque uscite che li attendono nelle prossime settimane: 15 maggio a Savona, 19 maggio a Lucca, 23 maggio ad Asti e 28 maggio a Ostrava prima degli Europei di Roma.

Nadia Battocletti testerà nuovamente le proprie potenzialità in una distanza nuova per lei, dopo aver corso in 4:08.51 nel capoluogo lombardo (il suo personale è di 4:03.34). La trentina vorrebbe partecipare in questa specialità alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sui 5000 metri vedremo invece Federica Del Buono (reduce dal sigillo sui 1500 a Milano), Anna Arnaudo, Valentina Gemetto. Nel parterre anche Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Raphaela Lukudo e Linda Olivieri (400 metri).