Probabili formazioni Napoli-Zurigo, Europa League 2019: ritorno sedicesimi. Ancelotti rilancia Milik, occasione per le seconde linee

Dovrebbe rivelarsi poco più che una formalità la sfida che attende il Napoli questa sera (alle ore 18.55) nella partita di ritorno dei sedicesimi dell’Europea League 2018-2019. La formazione di Carlo Ancelotti affronterà al San Paolo lo Zurigo dopo aver vinto la partita di andata con il risultato di 3-1 e aver messo quasi al sicuro il passaggio al turno successivo. Il tecnico emiliano ne approfitterà per concedere un po’ di riposo ai propri titolari e per dare spazio a giocatori meno impegnati sino a questo momento. La partita sarà importante soprattutto per ritrovare fiducia dopo gli ultimi passi falsi in campionato.

Le scelte di Ancelotti saranno quindi improntate ad un’ampia rotazione degli effettivi, a cominciare dalla difesa della porta che dovrebbe essere affidata a Karnezis. Maksimovic e Luperto formeranno un’inedita coppia centrale, con Koulibaly che si accomoderà in panchina. Rivoluzione anche a centrocampo, dove il punto di riferimento rimane l’insostituibile Fabian Ruiz. Al fianco dello spagnolo ci sarà Diawara, mentre Ounas e Verdi occuperanno le corsie laterali. Assenza importante anche in attacco, dove viene risparmiato Insigne per fare spazio alla coppia composta da Milik e Mertens, che potranno rafforzare la reciproca intesa. Pochissime differenze nell’undici dello Zurigo. Ludovic Magnin arretrerà Winter e Bangura sulla linea difensiva inserendo Khelifi e Marchesano nel tridente alle spalle di Odey nel tentativo di conferire alla propria formazione un assetto più offensivo. Di seguito le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2) – Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. All.: Ancelotti

Zurigo (4-2-3-1) – Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. All. Magnin

roberto.pozzi@oasport.it