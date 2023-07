Carlo Ancelotti allenatore del Brasile! Il Maestro sogna una grande vittoria con la Nazionale

L’ultima tacca per una carriera eccezionale. Dopo tanto chiacchiericcio in merito, questa notte è arrivato l’annuncio ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il commissario tecnico del Brasile a partire dal 2024 per andare all’assalto del Mondiale del 2026 che si giocherà tra Canada, Messico e Stati Uniti. La selezione verdeoro ha dunque scelto uno dei migliori allenatori della storia per poter andare all’assalto di un titolo iridato che manca da Corea e Giappone 2002.

Un’avventura che, come detto, non inizierà immediatamente. Il tecnico di Reggiolo proseguirà la sua avventura con il Real Madrid, con cui ha vinto tutto ciò che c’era da vincere nel giro di due anni, Champions League compresa, fino al termine della stagione 2023/2024, quando scadrà il suo contratto con i Blancos.

Appare quasi superfluo descrivere tutti i successi ottenuti nella sua carriera da allenatore: unico nella storia del calcio ad aver vinto tutti i titoli nei cinque principali campionati europei, unico con quattro Champions League in bacheca e altrettante Supercoppe Uefa, nove competizioni Uefa per club. Numeri che ne fanno uno dei mister più vincenti della storia del gioco, per la precisione l’ottavo in assoluto con 23 trofei, a cui mancherebbe soltanto un trionfo con una Nazionale, da lui mai allenata.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il Brasile ha scelto di affidarsi ad Ancelotti, che sarà il quarto allenatore straniero della storia dei verdeoro, per andare a caccia di quel titolo mondiale oramai assente da fin troppo tempo, da quel controverso 2002 con una squadra stellare in campo comprendente tra gli altri Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ed un giovanissimo Kakà in panchina. Se l’allenatore italiano, alla prima esperienza da CT, riuscisse anche in quest’impresa, avrebbe il suo nome marchiato ancora più a fuoco nella storia per l’eternità.

Ma come detto, il tecnico di Reggiolo si vestirà di verdeoro solo a partire dall’estate del 2024, dalla prossima edizione della Copa America. A ‘scaldargli il posto’ sarà Fernando Diniz, attualmente tecnico dela Fluminense.

Foto: LaPresse