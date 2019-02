Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus, Champions League: Allegri punta su Dybala, Simeone con la coppia Morata-Griezmann

L’attesa è quasi finita! Si giocherà questa sera la delicatissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Impegno decisamente ostico per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto sperare in un sorteggio più agevole avendo chiuso in prima posizione il proprio girone. Gli spagnoli guidati da Diego Simeone sono infatti una squadra molto temibile e cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato importante in vista del ritorno a Torino. L’approccio alla partita dei bianconeri sarà fondamentale e la Juventus dovrà dimostrare di aver raggiunto ormai la definitiva maturità europea per avere la meglio sugli iberici nel doppio confronto.

Vicenda movimentata per Allegri, che ha dovuto affrontare diverse complicazioni. La più importante riguarda il problema cardiaco che ha fermato Khedira e che ha costretto il tecnico livornese a ridisegnare il centrocampo bianconero. La scelta più probabile sembra la conferma del 4-3-3, con De Sciglio terzino destro e con Bentancur insieme a Pjanic e Matuidi sulla linea mediana. Nel tridente offensivo sembrava praticamente certa l’esclusione di Dybala, ma le parole dell’allenatore italiano nella conferenza stampa di ieri hanno smentito questa ipotesi. L’argentino si posizionerà quindi sulla corsia di sinistra e formerà con Mandzukic e Cristiano Ronaldo un attacco stellare. Pilastro fondamentale della formazione bianconera rimane la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini, mentre i terzini dovrebbero essere De Sciglio e Alex Sandro. Non bisogna però dimenticare che Allegri è solito regalare sorprese dell’ultimo minuto anche in partite così importanti e che le sue scelte potrebbero cambiare.

Qualche dubbio anche nell’undici titolare dell’Atletico Madrid. Simeone recupererà la coppia centrale titolare composta da Gimenez e Godin, punto di forza della formazione spagnola, e due pedine fondamentali a centrocampo come Saul e Koke. Ballottaggio sulla corsia di destra tra Arias e Juanfran, mentre sulla sinistra ci sarà Felipe Luis. Partney e Rodrigo dovrebbero essere preferiti a centrocampo per le doti di interdizione e per la maggior fisicità rispetto a Correa e Lemar. In attacco Diego Costa scalpita per un posto da titolare dopo aver recuperato dall’infortunio, ma l’ex bianconero Morata rimane in leggero vantaggio per affiancare Griezmann.

PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid (4-4-2) – Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Felipe Luis; Koke, Partney, Rodrigo, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone.

Juventus (4-3-3) – Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri.

