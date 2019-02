Probabili formazioni Siviglia-Lazio, Europa League 2019: ritorno sedicesimi

Oggi alle ore 18.00 la Lazio affronterà in trasferta il Siviglia nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta 1-0 dell’andata, i biancocelesti si presenteranno allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan per tentare l’impresa e ribaltare il risultato. Una partita quindi molto delicata, in cui saranno decisive anche le scelte tattiche dei due allenatori. Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni.

Nella Lazio Simone Inzaghi ritrova due giocatori fondamentali come Milinkovic e Parolo, che dovrebbero partire subito titolari a centrocampo per comporre la linea a cinque insieme a Leiva, Lulic e Marusic. Continua invece l’emergenza in difesa, dove il tecnico dei biancocelesti sarà obbligato a schierare Patric, Acerbi e Radu davanti a Strakosha. In attacco invece Correa è favorito su Caicedo per affiancare Immobile.

Per quanto riguarda il Siviglia, Pablo Machin dovrebbe optare anche lui per un 3-5-2. Difesa quindi a tre con Mercado, Kjaer e Sergi Gomez, in mediana Sarabia e Roque Mesa dietro a Vazquez, mentre sulle fasce Navas e Escudero. La coppia di attaccanti sarà invece formata da André Silva e Ben Yedder, autore del gol partita all’andata.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-LAZIO

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez, Escudero; André Silva, Ben Yedder.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

