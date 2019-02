Pistoia-Olimpia Milano basket, Serie A oggi (4 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si concluderà oggi, lunedì 4 febbraio, con un insolito posticipo la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Pistoia e Milano, rispettivamente ultima e prima nella classifica, si affronteranno questa sera in un autentico testa coda. L’Olimpia, reduce dalle fatiche di Eurolega, proverà a conquistare un comodo successo dando spazio alle seconde linee, mentre la formazione toscana deve cominciare a vincere qualche partita per continuare ad inseguire la salvezza.

Milano si avvicina all’incontro in una situazione di grande emergenza. Il successo a Gran Canaria ha ridato sicuramente morale agli uomini di Simone Pianigiani, ma è costato parecchio dal punto di vista delle energie mentali e fisiche. In più l’Olimpia dovrà fare a meno di un pilastro della squadra come Arturas Gudaitis per i noti problemi al ginocchio. Le notizie positive arrivano sicuramente da James Nunnally, all’esordio in campionato dopo la grande prestazione di venerdì in Eurolega. Un nuovo innesto ci sarà anche tra gli uomini di Alessandro Ramagli: la società ha messo sotto contratto lo sloveno Blaz Mesicek (lo scorso anno a Brindisi) per provare a sostituire lo statunitense Kerron Johnson e centrare una salvezza che al momento pare oltremodo complicata.

La sfida tra OriOra Pistoia e AX Armani Exchange Milano, posticipo della diciottesima giornata della Serie A 2018-2019 di basket, si giocherà questa sera alle ore 20.30 presso il PalaCarrara di Pistoia. La partita sarà trasmessa soltanto in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla dell’incontro. Di seguito il programma completo.

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO

ore 20.30 OriOra Pistoia – AX Armani Exchange Milano

diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

