Italia-Galles, Sei Nazioni Rugby 2019: programma, orario e tv

Bisogna riscattarsi subito: sabato 9 febbraio il Sei Nazioni di rugby degli uomini di Conor O’Shea vivrà già la seconda tappa. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra ospiterà il Galles nella seconda giornata, con calcio d’inizio alle ore 17.45. Stati d’animo opposti per le squadre in campo all’Olimpico: sconfitta all’esordio in Scozia per gli azzurri, rimonta vincente in Francia per i gallesi.

La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il programma completo della seconda partita degli azzurri nel Sei Nazioni.

Seconda giornata Sei Nazioni

Sabato 9 febbraio ore 17.45

Italia-Galles a Roma

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

