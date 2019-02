Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’undicesima giornata di A1. Chiappini e Queirolo in forma nazionale

Undicesima giornata per il campionato italiano di A1 di pallanuoto femminile, la seconda per quanto riguarda il girone di ritorno: successi netti per le prime della classe Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere gli incontri di sabato con le migliori italiane in acqua.

Elisa Queirolo: una delle veterane del Setterosa, galvanizzata dal trionfo della Nazionale, torna in campionato e mette a segno quattro reti utili al suo Plebiscito Padova per dominare sull’F&D H2O.

Izabella Chiappini: dopo la bellissima prestazione in maglia azzurra con l’Olanda arriva un’altro poker per l’italo-brasiliana che sembra aver ingranato la marcia giusta. Continua a stupire la sua classe in fase di realizzazione.

Claudia Marletta: giornata di grazia per l’attaccante, classe 1995, de L’Ekipe Orizzonte Catania che si rende protagonista, assieme alla compagna di squadra Van der Sloot, della vittoria delle siciliane in casa del Kally NC Milano con una splendida quaterna.

Linda Minopoli: non basta all’F&D H2O l’ennesima, super prestazione del capitano che prova a portarsi sulle spalle l’intera squadra neo promossa. Per lei l’ennesimo rigore parato, il quarto della stagione (primatista in questa speciale classifica).

Foto: Roberto Comuzzo LPS