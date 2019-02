Pallanuoto femminile, Eurolega 2019: Ujpest-Padova 6-6. Pesantissimo pari esterno delle patavine nell’andata dei quarti di finale

Pesantissimo pari esterno per il Padova nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di pallanuoto femminile: le venete impattano per 6-6 in casa delle magiare dell’Ujpest, venendo raggiunte a 3″ dalla sirena finale. Discorso qualificazione ancora del tutto aperto, le patavine hanno le carte il regola per accedere alla Final Four della manifestazione.

Nel primo quarto Grab porta avanti le patavine ma Keszthelyi impatta, prima che all’ultimo assalto Szucs porti avanti le magiare per 2-1. Nella seconda frazione sono le venete ad impattare grazie a Ranalli, ma prima Rybanska e poi Farago firmano il massimo vantaggio delle padrone di casa, che si portano sul 4-2 a metà gara.

Terzo quarto perfetto del Padova, che diviene impenetrabile in difesa e coglie le opportunità in attacco: le reti di Queirolo, Meggiato e ancora Queirolo stampano il parziale di 3-0 che porta le ospiti avanti 4-5 all’ultimo intervallo. Massimo vantaggio patavino nel quarto tempo col 6-4 griffato Armit, ma nel finale Farago e, a fil di sirena, Keszthelyi firmano il 6-6 che rimanda ogni verdetto alla gara di ritorno.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni LPS