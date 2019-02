Pallanuoto, Champions League 2019: tutto facile per la Pro Recco, 11-6 alla Dinamo Mosca

Otto su otto, a Mosca come a Sori non c’è storia. La Pro Recco domina in lungo e in largo la Champions League di pallanuoto: fino ad ora non ci sono stati rivali capaci di emulare i campioni d’Italia, che hanno sempre vinto nella fase preliminare della massima competizione europea. Oggi arriva l’ottavo sigillo: in casa i ragazzi di Ratko Rudic si sono imposti per 11-6 sui russi della Dinamo Mosca. L’assenza di Filipovic si fa sentire a livello realizzativo, un primo quarto non eccezionale, ma poi cambiano passo i padroni di casa che già a metà gara sono sul 5-3. La superiorità numerica dà gioia ai recchelini: percentuale incredibile con 7/12. Trascinatori i soliti uomini di qualità: Di Fulvio, Ivovic ed Echenique, tutti a quota 2 reti. Vetta della classifica e primo posto nel girone assicurato.

PRO RECCO-DINAMO MOSCA 11-6 (2-2, 3-1, 2-1, 4-2)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 2, Mandic 1, Bukic, Molina 1, Velotto, Aicardi 1, Echenique 2, Renzuto, Bodegas 1, A. Ivovic 2, Kayes 1, Tempesti. All. Rudic

Dinamo Mosca: Ivanov, Subotic, Koptsev, Suchkov, Latypov 1, D. Pijetlovic 1, Bychkov 1, Nagaev 3, Radjen, Kholod, Lisunov, Shepelev, Kostrov. All. assente Zakirov

Arbitri: Ivanovski (Mne) e Kale (Tur)

Note: sup. num. Pro Recco 7/12, Dinamo Mosca 4/9

