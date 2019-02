Pallanuoto, Champions League 2019: Pro Recco, Brescia e BPM in tv! Ortigia in chiaro sulla RAI in Euro Cup

Sarà una grande giornata per la pallanuoto italiana in Europa: domani, mercoledì 27 febbraio, si disputeranno le gare valide per la nona giornata della Champions League e le semifinali di ritorno dell’Euro Cup. In entrambe le competizioni italiane grandi protagoniste e partite in diretta tv per tutte le nostre rappresentanti.

Verranno infatti trasmesse sia le gare di Champions League delle ore 19.00 Spandau 04-BPM Sport Management ed Eger-Pro Recco, che quella delle ore 20.30 Brescia-Barceloneta, oltre alla semifinale di ritorno di Euro Cup delle ore 20.30 Ortigia-Marsiglia. Di seguito il programma completo delle gare.

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO

Champions League – 9a giornata

ore 19.00 Spandau 04-BPM Sport Management (a Berlino, Germania) diretta tv su Eurosport 2, streaming su Eurosport Player

ore 19.00 Eger-Pro Recco (ad Eger, Ungheria) diretta tv su SkySportArena, streaming su Sky Go

ore 20.30 Brescia-Barceloneta (a Brescia) diretta tv su Eurosport 2, streaming su Eurosport Player

Euro Cup – Semifinali di ritorno

ore 20.30 Ortigia-Marsiglia (a Catania) diretta tv su RaiSport+HD, streaming su Rai Play

Foto: Carlo Cappuccitti LPS