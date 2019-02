Volley femminile, Champions League 2019. Conegliano vola ai quarti: ringrazia Minsk e batte Lodz due volte! En plein Novara: Cannes ko

Vittoria 3-0 doveva essere e vittoria 3-0 è stata per la Imoco Conegliano che si scrolla di dosso la grande paura di uscire anzitempo dalla Champions League e, grazie anche ai regali delle dirette rivali degli altri gironi, si qualifica ai quarti di finale come terza miglior seconda classificata dei cinque raggruppamenti. La partita con le polacche è stata poco più di una formalità: l’LKS Commercecon Lodz si è presentata in versione sparring partner al PalaVerde di Treviso e l’Imoco ha impiegato poco più di un’ora a sbrigare la pratica e a regalarsi i tre punti con il massimo scarto che servivano per avanzare nella massima competizione europea. Il tutto grazie anche e soprattutto a ciò che era accaduto un paio d’ore prima sul campo di Minsk, dove le padrone di casa avevano strappato un set all’altra squadra di Lodz, il Budowlani. Un risultato che ha messo nelle condizioni Conegliano di scendere in campo sapendo che, con il 3-0, sarebbero state qualificate grazie al quoziente set e le venete non si sono fatte sfuggire l’occasione.

Wolosz in regia, Sylla in campo e De Gennaro in difesa a raccogliere tutti i tentativi delle polacche: questa la chiave di un match che di fatto non c’è stato. Il primo set è un monologo della squadra di casa che lascia la miseria di 10 punti ad un Lodz che non fa neppure in tempo a capire costa sta accadendo che è già sotto 0-1 (25-10). Conegliano non molla di un centimetro anche nel secondo set: vola sul 13-7 e nella parte centrale del parziale prende il largo fino al 25-12 che regala il 2-0 alle venete.

Nel terzo set Conegliano mette subito a posto le cose volando sul 12-6, Lodz, sfruttando anche qualche inevitabile distrazione dell’Imoco, visto il ritmo tutt’altro che vertiginoso e spezzettato del match, prova a creare qualche grattacapo alle padrone di casa, arriva fino al 19-13 ma nel finale Conegliano riparte e si impone con il punteggio di 25-15.

Tutto facile anche per la Igor Gorgonzola Novara che fa l’en plein e conquista il sesto 3-0 del girone battendo con il massimo scarto il Cannes. Un girone da record per la formazione piemontese che non ha lasciato neppure un set alle rivali in sei gare disputate. Barbolini ha lasciato in panca Egonu, affidandosi a Bici e la partita è stata equilibrata solo nel primo set quando Cannes, allenata dall’italiano Marchesi, grazie agli attacchi di Rankovic, è rimasta in scia delle padrone di casa arrendendosi solo nel finale con il punteggio di 25-20.

Nei due set successivi Novara ha preso il largo nella prima parte del parziale scavando già il solco decisivo e, grazie alle buone prove in attacco di Bartsch-Hackley, Plak e appunto di Bici, ha conquistato il successo con i punteggi di 25-18 e 25-15. Saranno dunque tre le squadre italiane nei quarti di finale di Champions League, assieme alle tre squadre turche, allo Stoccarda ed alla Dinamo Mosca.

Foto: Valerio Origo